O brasileiro Wendel, que entre 2017 e 2020 passou pelo Sporting, renovou contrato com o Zenit, informou o clube russo nesta quinta-feira.

Apesar de a imprensa brasileira ter noticiado nas últimas semanas o interesse do Flamengo, o médio estendeu a ligação ao emblema de São Petersburgo até 2027 e vincou que não desejava regressar ao país natal.

« Estou feliz por prolongar o meu contrato com o Zenit, clube onde gostaria de terminar a minha carreira. O meu agente trabalhou apenas para garantir que o meu contrato fosse renovado e apenas pensava no Zenit e só queria jogar aqui», disse o futebolista de 24 anos aos órgãos de comunicação do clube.

Na última época, Wendel disputou 34 jogos e contribuiu com quatro golos e o mesmo número de assistências. Em 2022/23, já conta com dois golos marcados em duas partidas.