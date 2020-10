Wendel já treina no Zenit, e as primeiras impressões da Rússia estão – como seria de esperar – relacionadas com a temperatura.

«Faz mais frio do que em Portugal. Saí do aeroporto, veio um vento frio, e disse: “Ui, que frio”. Mas vou adaptar-me rápido», referiu o médio brasileiro, em declarações divulgadas pelo novo clube.

Sinto-me muito bem, fui muito bem recebido, e isso vai ajudar-me a adaptar mais rápido ao clube», acrescentou.

Wendel foi questionado também sobre a fama do seu bigode, e deixou claro que vai manter essa imagem em São Petersburgo: «Vou ter de colocar aqui o meu bigode também, para ser famoso.»

O internacional olímpico brasileiro é novo número 20 do Zenit. Curiosamente, foi sensivelmente esse o preço que o clube russo pagou para o comprar ao Sporting: 20,3 milhões de euros, mais quatro milhões sujeitos a determinados objetivos desportivos.