Peter Ndlovu, antigo internacional do Zimbabué, autor do primeiro golo africano na Pemier League, há trinta anos, está agora envolvido numa polémica judicial na África do Sul e foi a tribunal explicar que não pode pagar a pensão de alimentos de dois dos seus filhos porque tem mais onze a seu cargo.

O antigo avançado, atualmente com 49 anos, fez carreira em Inglaterra, no início dos anos noventa, ao serviço de clubes como o Coventry, Birmingham, Huddersfield e Sheffield United. Agora voltou a ser protagonista, num tribunal de Joanesburgo, surpreendido pela existência de mais dois filhos, quando pensava ter «apenas» onze.

«Tenho 13 filhos, incluindo estes dois e mais onze. Tenho a obrigação de contribuir e garantir o sustento de todos. A mãe destas duas crianças não me informou da gravidez, nem dos partos. Soube da existência das crianças quando iniciou um processo a pedir uma pensão de alimentos, em 2016. Não há comunicação, relação ou qualquer contacto entre nós. Não tenho contacto com as crianças porque a mãe negou-me o acesso a elas», destacou o antigo jogador em tribunal.

A antiga companheira de Ndlovu exigia 1.600 euros por mês para os dois filhos, um valor que o antigo avançado garante não conseguir suportar com o salário que recebe como treinador do Mamelodi Sundowns. «Ganho um salário mensal que utilizo para os meus próprios gastos e necessidades, tenho ainda de contribuir para os gastos dos meus dependentes e outras obrigações. Simplesmente não posso dar 1.600 euros do meu salário», destacou perante o juiz.

A verdade é que o tribunal manifestou-se sensível ao argumento do pai de treze filhos e obrigou-o a pagar apenas 641 euros à mãe que reivindicava a pensão alimentar.