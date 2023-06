Zinedine Zidane esteve na região francesa de Aix-en-Provence, onde tem um complexo desportivo, para apresentar uma nova iniciativa do seu projeto e foi confrontado pela imprensa com a possibilidade de trabalhar com o compatriota Kylian Mbappé, já que os dois têm parcerias com a mesma empresa de videojogos.

«Quando se é treinador e há um jogador como ele, é claro que queremos treiná-lo. Muitas coisas podem acontecer. Pode acontecer um dia. Falamos de um jogador que representa muito bem a camisola da seleção francesa. De qualquer forma, admiro o que ele está a fazer. É bonito», disse o antigo treinador do Real Madrid, citado pelo L’Équipe.

Refira-se que Kylian Mbappé tem sido associado a uma mudança para o Real Madrid já neste verão, enquanto Zidane tem sido apontado quer à seleção gaulesa, quer à sucessão de Carlo Ancelotti nos merengues.