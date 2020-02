Os Oklahoma City Thunder venceram esta madrugada os New Orleans Pelicans no Smoothie King Center por 123-118, numa noite que teve como grande protagonista um homem da equipa derrotada, Zion Williamson.

Ao décimo jogo na NBA, a primeira escolha do draft para esta época somou a melhor pontuação pessoal na carreira, com 32 pontos a consumarem um recorde, além de seis ressaltos e uma assistência. Do lado dos Thunder, o italiano Gallinari foi o melhor marcador, com 29 pontos. No jogo anterior, Zion tinha atingido a melhor marca pessoal, com 31 pontos.

O extremo de 19 anos esteve em evidência em vários cestos, mas também assinou, em particular no segundo período, um desarme impressionante à defesa.

Os 32 pontos somados permitiram que Zion Williamson se tornasse o primeiro jogador, desde Shaquille O’Neal, a somar tantos pontos nos primeiros dez jogos na NBA. O jovem dos Pelicans leva 221 pontos. Melhor registo só em 1992, quando Shaquille fez 238 no mesmo número de jogos iniciais.

O resumo do New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder:

No outro jogo da noite, os Boston Celtics venceram os Los Angeles Clippers após prolongamento, por 141-133, após o empate a 114 pontos no tempo regulamentar. Jayson Tatum foi a grande figura do encontro, com 39 pontos, além de uma exibição defensivamente conseguida ante Kawhi Leonard e companhia.