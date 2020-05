O internacional português André Silva, jogador do Milan que esta época foi cedido por empréstimo aos alemães do Eintracht Frankfurt, lamentou esta quarta-feira não ter tido a oportunidade de jogar na mesma equipa de Zlatan Ibrahimovic. O avançado sueco de 38 anos regressou aos rossoneri a meio desta temporada.

«Jogadores com ambição querem ganhar sempre e eu quero lutar para chegar ao topo, quero crescer e aprender. Por isso teria sido bom jogar com Ibrahimovic. É um dos melhores jogadores desta era e jogar com ele seria uma ajuda», assumiu o avançado luso, em declarações à Gazzetta dello Sport.

Sobre o seu futuro, e conhecendo-se o interesse manifestado pelo Eintracht Frankfurt em mantê-lo no clube, André Silva falou acerca do eventual regresso a San Siro.

«Não posso adivinhar o futuro, só posso comentar o presente. Agora, sou jogador do Milan emprestado ao Eintracht Frankfurt. Não sei o que vai acontecer. Independentemente do clube ou país onde jogar, quero ser um jogador importante», afirmou o ex-FC Porto, de 24 anos, considerando que «as coisas estão a correr bem» na Alemanha.

«Na minha idade, é possível crescer muito, como homem e jogador, em poucos anos. Tornei-me mais experiente e maduro. Em dois anos evolui muito. Em Frankfurt tive a possibilidade de mostrar-me. Estou confiante e feliz aqui», rematou o jogador, que esta temporada, depois de alinhar em apenas um jogo pelo Milan, clube com o qual tem contrato até junho de 2022, já contabiliza 26 partidas e nove golos marcados ao serviço do Eintracht Frankfurt.