Zlatan Ibrahimovic terminou a carreira na última temporada, no Milan, mas lamenta que outras estrelas do futebol mundial não pendurem as chuteiras nos grandes palcos e prefiram rumar a campeonatos pouco competitivos, como a liga saudita.

«Também tive uma proposta da China. Também tive uma proposta da Arábia Saudita, mas a situação é: o que queres, quais são os teus objectivos? Eu disse antes de começar que alguns jogadores precisam de terminar a carreira num grande palco, porque é o ponto alto da carreira», disse o antigo avançado sueco numa entrevista ao Piers Morgan Uncensored.

«Temos de ser recordados pelo nosso talento, não pelo que ganhámos. Porque se formos recordados pelo contrário, aquilo por que treinamos todos os dias, aquilo por que somos reconhecidos, é o nosso talento e é por isso que queremos ser recordados», prosseguiu.

«Penso que alguns jogadores que atingem um determinado nível têm de parar num determinado palco, o palco principal. Não se pode ir para um palco inferior e terminar a carreira de outra forma. Mas alguns jogadores precisaram de condições para ganhar muito dinheiro porque não ganharam o suficiente», completou.

Ainda assim, Zlatan sublinha que «não teria nenhum problema moral em jogar» no campeonato saudita.

«Oiçam, onde quer que joguem, é futebol. O futebol liga as pessoas. É um sonho que os adeptos e os jogadores partilham. Como futebolista profissional, a Arábia Saudita está a crescer, a MLS está a crescer, a China teve um ponto alto, mas a situação mudou. Fazemos as coisas por nós e pela nossa família. Quem é que te vai julgar daqui a cinco ou 10 anos quando tiveres uma vida boa e saudável?», concluiu.