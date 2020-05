Steven Pienaar partilhou quarto com Zlatan Ibrahimovic, quando ambos eram jovens jogadores do Ajax, e tem muitas histórias para contar.

«Eu geralmente ficava o com Zlatan e o Rafa van der Vaart. Não tínhamos muito espaço e às vezes, sem razão, Ibrahimovic começava a dar-me pontapés, não sei porquê. Mas era bom tipo e jogávamos Playstation juntos. Foram bons tempos», disse Pienaar ao The Athletic.

«Lembro-me de um jogo em Groningen. Ficámos perto da cidade na noite anterior ao jogo. Os hooligans na Holanda podem ser bastante ativos, mas nosso hotel era isolado e não pensámos que houvesse problemas. Jantámos, vimos tv no quarto e fomos acordados à uma da manhã pelo médico do clube, de pijama. Muito calmamente, ele nos disse para não entrarmos em pânico, mas que havia um incêndio e tínhamos de pegar nas nossas malas e sair.»

«O autocarro da equipa estava estacionado por baixo da nossa janela. Puxei as cortinas para trás, vi as chamas altas e pensei que o autocarro ia explodir. Peguei na minha mala. Zlatan estava parado lá e disse: ‘Tens de levar a minha também’.»

«Esperámos do lado de fora do hotel por 90 minutos no frio gelado e não sabíamos quando o jogo seria disputado. Ronald Koeman, o nosso treinador, disse-nos que deveríamos voltar a dormir. Dormi com um olho aberto», contou Pienaar, que contou depois como foi o jogo.

«O jogo ia começar. Koeman, que era como pais para nós, disse: ‘Vejam o que eles nos fizeram passar. Tomem um banho frio, porque metade de vocês está a dormir e ganhem o jogo’. Nós vencemos por 2-0 e Zlatan marcou.»

Pienaar também recordou o famoso incidente entre Ibrahimovic e Mido, que envolveu uma tesoura. «Tínhamos jogado um encontro da Liga dos Campeões e eles discutiram sobre quem não tinha passado a bola ou algo assim. A discussão começou no campo e continuou no balneário. O meu lugar era ao lado do de Zlatan. O Mido estava a decolar as ligaduras dos tornozelos com uma tesoura, atirou a tesoura e ela atingiu a parede entre mim e o Zlatan.»