A estátua de Zlatan Ibrahimovic erguida em Malmö foi novamente vandalizada, e desta vez foi mesmo parar ao chão.

Desta vez o vandalismo atingiu as pernas da estátua, que acabou por cair para cima de uma vedação metálica que já tinha sido colocada com o objetivo de impedir aproximações.

Esta é a terceira vez que a estátua é vandalizada, depois de ter sido anunciado que Ibrahimovic tinha comprado 25 por cento das ações do Hammarby, rival do Malmö, clube no qual foi formado.

