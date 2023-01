Zlatan Ibrahimovic, ao seu estilo habitual, criticou os festejos dos jogadores argentinos pela conquista do Mundial 2022. O avançado sueco assumiu que já esperava que a albiceleste conquistasse a competição, mas não gostou das atitudes dos futebolistas, à exceção de Lionel Messi, que mereceu elogios.

«Messi é considerado o melhor jogador da história, tinha a certeza de que ele iria ganhar», começou por dizer à France Inter, à margem do lançamento do filme 'Asterix e Obelix: o Império do Meio', no qual vai participar.

«Mbappé? Lamento por ele, porque marcar quatro golos numa final e não a ganhar é muito triste. Mas já ganhou um Mundial e vai ganhar outro, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com os outros na Argentina, porque eles não vão ganhar mais nada. Messi ganhou tudo e será lembrado, mas os outros que se comportaram mal, não os podemos respeitar. Isto vem de mim, como um futebolista profissional que jogou ao alto nível», acrescentou.

«É um sinal de que vais ganhar uma vez, mas não vais ganhar de novo porque não se ganha assim», rematou.