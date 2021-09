Zlatan Ibrahimovic demonstrou que em vésperas de fazer 40 anos a sua autoestima continua lá em cima.

Em entrevista à France Football, o internacional sueco garantiu que está ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo e falou sobre o facto de não ter ganho a Bola de Ouro.

«Se falamos de qualidades técnicas, não tenho nada menos do que Messi e Cristiano Ronaldo. Por outro lado, se falamos de troféus, sim, nunca ganhei a Liga dos Campeões. Sei que sou o melhor do mundo, mas o prémio individual depende muito de estarmos rodeados por uma boa equipa», afirmou o avançado do Milan, que respondeu bem ao seu estilo quando perguntado sobre se sentia falta de vencer a Bola de Ouro, o prémio para melhor jogador do mundo.

«Não sinto falta da Bola de Ouro. Pelo contrário, a Bola de Ouro é que sentirá a minha falta... [risos] Não sei os critérios de atribuição do prémio, mas não sou obcecado por isso», concluiu.