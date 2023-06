O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic despediu-se de forma emocionada do futebol no relvado de San Siro, no domingo, perante os adeptos do Milan, tendo deixado, pelo meio, um recado aos apoiantes do Hellas Verona que estavam nas bancadas.

Na fase inicial do seu discurso, Zlatan ouviu assobios oriundos da zona onde estavam os adeptos da equipa visitante e respondeu, levando os fãs da casa ao rubro pela forma e pelo jeito. À Zlatan.

«Assobiem, assobiem. Este é o melhor momento do vosso ano, visto que estão a ver-me», referiu o atacante de 41 anos, num momento em que foi homenageado pela equipa e pela estrutura do Milan. De imediato, surgiu uma ovação do público da casa para o sueco.