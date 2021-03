Zlatan Ibrahimovic fez questão de assinalar o regresso aos convocados da Suécia após quatro anos e meio de ausência bem ao seu estilo. Através das redes sociais, o sueco sublinhou que Deus está de volta.



«O regresso de Deus», escreveu o jogador do AC Milan na legenda a uma foto com as cores suecas.



A Suécia defronta a Geórgia e o Kosovo em jogos da qualificação para o Mundial 2022 e disputa depois uma partida de carácter particular com a Estónia.