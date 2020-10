Milan e Roma protagonizaram um clássico a valer, com uma igualdade final a três golos em San Siro, na noite desta segunda-feira, no duelo que encerrou a quinta jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Ao fim de cinco jogos, os rossoneri perdem os primeiros pontos possíveis e às custas da turma orientada pelo português Paulo Fonseca. Ainda assim, o Milan mantém-se líder e teve contributo significativo de outro dos nomes lusos em campo: Rafael Leão fez duas assistências para golo.

A primeira ação do ex-Sporting foi logo aos dois minutos e decisiva: um passe primoroso bastou para a desmarcação de Zlatan Ibrahimovic, que tocou a bola de forma subtil, batendo Mirante para o 1-0. Contudo, a resposta da Roma não demorou para o 1-1 com que chegou o intervalo: Pellegrini bateu o canto e Dzeko empatou de cabeça, ao minuto 14.

Novamente aos dois minutos, mas da segunda parte, Rafael Leão apareceu para servir. Desta feita, deu o golo a Saelemaekers, após um cruzamento: 2-1 aos 47 minutos.

Golo cá, golo lá e Veretout a devolver a Roma ao jogo, com o 2-2 de grande penalidade, aos 71 minutos, após falta assinalada a Bennacer, sobre Pedro Rodríguez. De penálti marcou também o Milan, com Ibrahimovic a bisar aos 79 minutos para o 3-2.

Contudo, se não há duas sem três, a Roma justificou essa máxima e anulou a terceira vantagem do Milan no jogo: cinco minutos bastaram para a resposta ao golo sofrido. Kumbulla, ao minuto 84, assinou o 3-3 final, que só não foi alterado porque Mirante assinou a defesa do jogo a Kessié (88m) e porque Romagnoli também falhou o alvo por pouco, num dos últimos lances do jogo.

O Milan tem agora 13 pontos, mais dois que Nápoles e Sassuolo, que fecham o pódio ao fim de uma mão cheia de jornadas. A Roma tem oito pontos e está no nono lugar.