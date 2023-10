Sem vergonha e sem rodeios. Zlatan a ser Zlatan. Ibrahimovic pode ter terminado a carreira, mas não mudou um milímetro a forma de ser e de estar. Numa entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, que será emitida na quinta-feira, até admite lançar-se no mundo do cinema ao garantir que «faria de vilão num filme de James Bond, mas é caro»!

O antigo avançado sueco nunca foi contido nas afirmações. Os excertos da entrevista que foram divulgados mostram bem a sua personalidade, tantas vezes desconcertante.

Por exemplo, quando fala de Deus. Ou de ele próprio se considerar um deus, como disse ao longo da carreira. «Queres brincar com o fogo? Eu serei o vosso fogo. Mas vais-te queimar. Quando digo que sou Deus, acham que estou a brincar? Não estou a brincar», foi a afirmação.

Zlatan poderia ter o perfil certo para interpretar o papel de vilão num filme de James Bond? É fácil adivinhar uma resposta do género ‘porque não’? Mas ele vai mais longe: «eu aniquilaria o Bond, mas sou muito caro, não trabalho de borla».

Os temas propostos, à boa maneira de Piers Morgan, não evitam a polémica. Pelo contrário, procuram-na. Toda a gente sabe que a relação com Guardiola não foi a melhor, antes pelo contrário. E começou a correr mal desde cedo. «Na primeira reunião com ele, disse-me: 'Lembra-te, aqui os jogadores não chegam de Ferraris'. E eu apareci com o raio do meu Ferrari», recordou.

A possível - e falhada - transferência para o Arsenal também foi abordada. Ibrahimovic já o disse anteriormente: recusou ir à experiência. Agora confirmou a história. «Não fui para o Arsenal, não faço audições, a sério. Sou o melhor, que se lixe tudo o resto», atirou.

Comparar um golo com sexo não é propriamente novo. Foi também tema de conversa. Ibrahimovic não tem dúvidas: «o sexo é melhor, quem pensa de outra forma tem um problema com o sexo, precisa de ajuda».

Mas a conversa também teve momentos mais sérios, como quando recordou Mino Raiola, o amigo e empresário que o acompanhou ao longo da carreira e que morreu, em Milão, em abril do ano passado. «Uma grande perda. Ele não era apenas um agente, era tudo para mim. Ainda sinto a falta dele, todos nós sentimos a falta dele», disse Zlatan.

A julgar pela amostra, uma conversa que promete.