O antigo avançado Mario Mandzukic é o novo treinador adjunto da seleção da Croácia, orientada por Zlatko Dalic.

Mandzukic, de 35 anos, terminou a carreira em setembro passado, depois de ter alinhado no Milan, na última temporada.

Nos 89 jogos que realizou ao serviço da seleção croata, apontou 33 golos. Participou no Euro 2012, no Mundial 2014, no Euro 2016 e no Mundial 2018, onde os croatas perderam na final ante a França.