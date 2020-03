Pelé está de luto pelo falecimento do irmão. Zoca, como era conhecido, morreu na noite desta quarta-feira, em Santos, aos 77 anos de idade (menos dois do que Pelé).

Zoca também foi jogador de futebol, tendo atuado em 61 e 62 no Santos (dois golos em quinze jogos), abandonando depois a carreira para se dedicar ao negócio da família. Estava internado num hospital de Santos devido a um cancro na próstata, que lhe custou a vida.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb