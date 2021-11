A Federação da Jordânia exigiu à Confederação Asiática de Futebol (AFC) que abra um inquérito para verificar o sexo da guarda-redes do Irão, Zohreh Koudaei, deixando suspeitas que se trata de um homem e não de uma mulher, depois de um embate entre as duas seleções femininas, no dia 25 de setembro, em Teerão.

O Irão acabou por vencer a Jordânia no desempate por grandes penalidades (4-2), graças a duas defesas de Zohreh Koudaei, e acabou por festejar a qualificação para a primeira Taça da Ásia feminina que está marcada para 2022.

No entanto, a Jordânia desconfiou de um pormenor. O presidente da federação da Jordânia, o príncipe Ali Bem al-Hussein, publicou agora no Twitter uma carta com a data de 5 de novembro «a exigir a verificação do sexo» de Koudaei. Segundo a Jordânia, que coloca muitas «dúvidas sobre a elegibilidade da jogadora», o Irão «tem um longo historial no que diz respeito a questões de género e de dopagem».

A selecionadora do Irão, Maryam Irandoust, considera que as acusações não passam de um «pretexto para não aceitar a derrota» e mostrou-se disponível para «fornecer toda a documentação que a AFC lhe pedir».

A própria jogadora, Zohreh Koudaei, anunciou, entretanto, que vai processar a Jordânia. «Sou uma mulher. Eles estão a fazer bullying», referiu.