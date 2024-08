O marroquino Zouhair Feddal colocou um ponto final na carreira, aos 34 anos.

«Honra, lealdade e sacrifício... desde o minuto 0 até ao apito final. Obrigado por tudo que me fizeste [n.d.r. bola de futebol] viver. Não foi fácil, mas valeu muito a pena», começou por escrever o antigo defesa-central do Sporting, na rede social X.

«Muito obrigado! E claro, a todos os clubes que me deram oportunidade, tanto nas categorias inferiores como amadoras, porque cresci na lama. Através de ti pude conhecer pessoas incríveis, descobrir o mundo... conhecer outras culturas e tudo o que movimentas é pura paixão!!! Eternamente grato a ti, bolinha! Tudo começou como um jogo, acabou por ser a minha vida. O próximo capítulo será melhor. Um milhão de agradecimentos pelo apoio incondicional», completou.

honor, lealtad y sacrificio... del minuto 0 hasta que suene el silbato final. gracias por todo lo que me has hecho vivir.

no fue facil, pero valió mucho la pena.

seleccion Nacional, FUS Rabat, Parma, Siena, Palermo, Levante, Alaves, Betis, Sporting CP, Valladolid y Alanayaspor, pic.twitter.com/DZKfnMCBSg