Nuno Campos, treinador do ZTE, foi eleito treinador do mês de março. As duas vitórias e o empate em jogos a contar para o campeonato húngaro valeram a distinção.

Ora, o mês passado foi quase perfeito para o técnico português. Os dois triunfos na liga e a igualdade no marcador diante do Paks (1-1) valeram a subida ao quarto lugar e mantém-se na luta pelo acesso às competições europeias. Março também trouxe à formação de Nuno Campos a passagem para as meias-finais da Taça da Hungria ao bater o Soroksar por 1-0.