O comité organizador dos Jogos Paralímpicos de Tóquio confirmou esta sexta-feira a expulsão do judoca georgiano Zviad Gogotchuri, medalha de ouro no Rio2016.

De acordo com a agência Efe, o atleta de 34 anos, que deveria competir na categoria de -100kg, foi detido na segunda-feira, acusado de agredir um segurança sexagenário, em 12 de agosto.

Nesse dia, os seguranças do hotel de Tóquio onde Gogotchuri e outros atletas georgianos cumpriam quarentena, após um membro da delegação ter tido resultado positivo no teste à covid-19, intervieram no recinto, por causa do barulho que o judoca e outros companheiros de equipa faziam, enquanto consumiam álcool nos corredores do alojamento. Gogotchuri terá atacado um dos guardas, fraturando-lhe uma costela.

Cerca de 4.400 atletas deverão participar nos Paralímpicos de Tóquio entre 24 de agosto e 5 de setembro. O evento realiza-se à porta fechada, à semelhança do que aconteceu com os Jogos Olímpicos, devido a um número recorde de casos de covid-19 no Japão.