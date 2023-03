Christian Vieri jogou ao lado de Antonio Conte na Juventus e a seleção italiana na década de 90. Por isso, pode falar com propriedade sobre o até há pouco tempo treinador do Tottenham.

Em entrevista ao Corriere della Sera, o ex-goleador transalpino fez um retrato de um homem com uma personalidade muito forte e comparou-o a um português.

«Há treinadores com Conte e Mourinho que são como martelos. Estão constantemente a bater e exigem sempre o melhor. E depois há os que estão felizes com tudo. Toda a gente treina vê o futebol à sua maneira e isso não significa que este ou aquele treinador esteja certo», disse.

Recorde-se que Conte foi recentemente despedido do Tottenham, naquilo que foi o culminar de fortes críticas que dirigiu publicamente aos jogadores. «Faz parte do caráter do Antonio chocar com toda a gente. Se o contratares, não podem esperar alguém que fique calado e que concorde com tudo. (...) Há que saber quem se contratou. É exigente e sério. É pesado tê-lo num clube, ele não deixa ninguém dormir descansado», concluiu.