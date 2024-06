Zlatan Ibrahimovic, famoso ex-futebolista e atual conselheiro do AC Milan, explicou em conferência de imprensa a escolha de Paulo Fonseca como novo treinador do clube rossonero. Nesta quinta-feira, Fonseca assinou contrato até 2027.

«Escolhemos Paulo Fonseca para que ele possa trazer a sua identidade para estes jogadores que temos, pela maneira que queremos que esta equipa jogue. Todos os dias falamos e partilhamos ideias, estratégias», começou por dizer o sueco.

Depois, Ibrahimovic disse que o estilo de jogo ofensivo e a forma como Paulo Fonseca trabalha com jogadores jovens foi determinante.

«Melhorar a equipa a nível individual e coletivo é um ponto forte de Fonseca. Queremos um futebol dominador, atacante, obviamente com equilíbrio na defesa, que é importante também. Será uma nova energia. Depois de cinco anos, queríamos algo novo, com todo o respeito que temos pelo antigo treinador, Stefano Pioli. A equipa do próximo ano será ainda mais jovem. Paulo Fonseca gosta e é bom a trabalhar com jogadores jovens», afirmou.

O português Paulo Fonseca regressa a Itália depois de ter orientado a AS Roma entre 2019 e 2021. Nas últimas duas épocas, o ex-treinador de FC Porto e Sp. Braga esteve no Lille, da Ligue 1.