A UEFA reagiu esta segunda-feira às medidas cautelares interpostas pelos clubes fundadores da Superliga junto de um tribunal de Madrid, garantindo que está confiante na sua posição e que vai continuar a defendê-la com «vigor».

«A UEFA regista o anúncio do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias sobre o pedido de um tribunal de Madrid sobre a chamada Superliga Europeia, não obstante a retirada de nove dos clubes fundadores. A UEFA está confiante na sua posição e irá defendê-la com vigor», refere o órgão máximo do futebol europeu através do Twitter.

A providência cautelar aceite pelo tribunal de Madrid impedia a FIFA e a UEFA, bem como todas as federações e ligas nacionais, de adotarem medidas que proibissem, restringissem ou limitassem a realização da nova competição.

Entretanto, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em declarações à Sky Sports, voltou a apontar o dedo aos três clubes que não abandonaram o polémico projeto, Juventus, Real Madrid e Barcelona.

«O que para mim é estranho é quererem jogar a Superliga mas mandarem a carta de inscrição para a Liga dos Campeões. Ou querem Superliga ou a Champions. É difícil perceber o que querem. Podem ligar, pedir uma reunião, só mandam press-releases a pedir diálogo. É uma abordagem estranha», disse o dirigente.

Quanto ao recurso que os clubes apresentaram junto dos tribunais. «Não temos medo, vamos ver o que decidem os tribunais. Temos é de trabalhar a favor do futebol, algo que esses três clubes não estão a fazer», comentou ainda.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.