Na terça-feira o FC Porto impediu que uma das duplas mais duradora do futebol atual conseguisse seguir em frente na Liga dos Campeões.

E logo uma parceria que até teve passagem e se fortaleceu no Estádio do Dragão. Falamos, claro, de Danilo e Alex Sandro.

Os dois laterais brasileiros formados no Santos e que chegaram à Europa precisamente pela porta do FC Porto são, nesta altura, dois dos jogadores dos grandes campeonatos que há mais tempo anda de ‘braço dado’.

Danilo e Alex Sandro chegaram ambos ao Santos em 2010, oriundos do At. Mineiro e do At. Parananese, respetivamente e saíram juntos para o FC Porto dois anos depois.

Após quatro anos no Dragão, Danilo saiu para o Real Madrid, enquanto Alex Sandro se transferiu uma época mais tarde para a Juventus.

E seria no clube italiano que os dois se voltariam a encontrar em 2019, após uma passagem de duas épocas de Danilo pelo Manchester City.

A isto deve juntar-se, claro, as vezes que jogaram juntos na seleção do Brasil.

Haverá outra parceria mais longa e com um percurso em três clubes de três países distintos?