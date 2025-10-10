Carlo Ancelotti encontrou um novo trio para o ataque do Brasil que proporcionou um futebol alegre e uma convincente goleada frente à Coreia do Sul (5-0), em Seul, num dos palcos onde o «escrete» conquistou o último título mundial sob o comando de Luiz Felipe Scolari já há 23 anos, em 2002.

Há muito tempo que não se via um Brasil assim, sorridente e a voar sobre o relvado. Carlo Ancelotti juntou dois dos seus antigos jogadores do Real Madrid, Vinicius Junior e Rodrygo, a Estêvão William, jovem avançado de 18 anos que o Chelsea contratou este ano ao Palmeiras, para o apoio direto a Matheus Cunha, avançado do United de Ruben Amorim.

Uma combinação perfeita que acabou por traduzir-se em cinco golos, com Estêvão e Rodrygo a bisarem antes de Vinicius fixar o resultado final.

Sob intensa chuva, a canarinha impôs de imediato o seu futebol, com rápidas triangulações que lhe permitiam subir no terreno e logo aos 12 minutos Estêvão, a passe de Bruno Guimarães, fez as redes balançar pela primeira vez.

Estava aberto o caminho para a goleada. Casemiro marcou logo a seguir, cinco minutos depois, mas estava adiantado e não valeu, mas o Brasil chegaria mesmo ao 2-0 antes do intervalo, com Rodrygo a marcar a passe de Casemiro. Uma primeira parte em que a Coreia do Sul fez apenas um remate, ao lado, com a assinatura de Hwang-in Beom.

A segunda parte começou praticamente com o 3-0, com Estêvão a roubar uma bola a Kim Min Jae e a bisar com um remate cruzado. Mais dois minutos, mais uma recuperação de Casemiro, desmarcação de Vinicius e Rodrygo também bisou no jogo.

Já depois das mudanças promovidas por Ancelotti, o Brasil ainda chegou a um quinto golo, aos 78 minutos, com Paquetá a lançar Matheus Cunha e este a fazer uma assistência para Vinicius. O avançado ainda escorregou na área, mas conseguiu recuperar o equilíbrio e atirou a contar.

Um primeiro jogo inserido na preparação do Brasil para a fase final do Campeonato do Mundo do próximo ano. Segue-se, já na próxima terça-feira, novo teste, desta feita, frente ao Japão.

Veja aqui o resumo com os melhores lances deste jogo: