O guarda-redes Koen Casteels anunciou o fim da carreira internacional pela seleção da Bélgica, manifestando o descontentamento com o regresso de Thibaut Courtois à seleção.

Atualmente a jogar no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Casteels, de 32 anos, assumiu a titularidade da Bélgica durante a ausência de Courtois, incluindo no último Campeonato da Europa. O guarda-redes do Real Madrid afastou-se da seleção após um desentendimento com o então selecionador Domenico Tedesco, depois de não ter sido escolhido como capitão num jogo contra a Áustria, em junho de 2023.

Com a nomeação de Rudi Garcia como novo selecionador, Courtois expressou o desejo de regressar à equipa. O técnico francês, ao assumir o cargo, afirmou que seria um erro «prescindir dos serviços do melhor guarda-redes do mundo».

Estas palavras não agradaram Casteels, que criticou a forma como a Federação Belga lidou com a situação. «Acho um pouco estranho que Thibaut Courtois possa decidir por si próprio se pode regressar. E acho muito estranho que a Federação dê a volta a esta situação e estenda o tapete vermelho», afirmou Casteels no podcast Play Sports MidMid.

O guarda-redes também garantiu que não é o único a pensar assim. «Há muitos jogadores que pensam o mesmo que eu», disse.

Rudi Garcia revela a primeira convocatória na próxima sexta-feira, para o confronto com a Ucrânia, para o play-off de acesso ao Grupo A da Liga das Nações, nos dias 20 e 23 de março.