Já foram conhecidos os prémios africanos de futebol. Achraf Hakimi foi um dos homenageados, tendo sido eleito o melhor jogador africano do ano. Outro foi Bubista, selecionador de Cabo-Verde, eleito o melhor treinador.

Ora, o lateral do PSG está a recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida no passado dia 4 de novembro. Por esse motivo, Hakimi recebeu o prémio... de trotinete. Na altura em que foi homenageando, o jogador que se encontra com uma bota ortopédica, utilizou o «veículo» para conseguir deslocar-se ao palco.

Um momento que, certamente, não passou despercebido. Ora veja o vídeo do momento: