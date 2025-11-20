Intrenacional
Há 1h e 15min
VÍDEO: Hakimi recebe prémio de melhor jogador africano... de trotinete
Lateral do PSG está a recuperar de lesão e viu-se coxo para ser homenageado
TR
Lateral do PSG está a recuperar de lesão e viu-se coxo para ser homenageado
TR
Já foram conhecidos os prémios africanos de futebol. Achraf Hakimi foi um dos homenageados, tendo sido eleito o melhor jogador africano do ano. Outro foi Bubista, selecionador de Cabo-Verde, eleito o melhor treinador.
Ora, o lateral do PSG está a recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida no passado dia 4 de novembro. Por esse motivo, Hakimi recebeu o prémio... de trotinete. Na altura em que foi homenageando, o jogador que se encontra com uma bota ortopédica, utilizou o «veículo» para conseguir deslocar-se ao palco.
Um momento que, certamente, não passou despercebido. Ora veja o vídeo do momento:
RELACIONADOS
Se o visse num restaurante, Courtois cumprimentaria Lamine Yamal?
Abel relembra Sporting na nova camisola do Palmeiras: «Faz reviver memórias muito boas»
VÍDEOS: Thunder continuam imparáveis e registam sétima vitória seguida
VÍDEO: Flu bate Fla e volta a colocar o Palmeiras na rota do título
Continuar a ler
TAGS: Intrenacional Incrivel Video Hakimi CAF
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS