O português Abel Ferreira foi eleito o treinador do ano no Brasileirão, na escolha feita por treinadores e capitães de equipa do campeonato, bem como por centenas de jornalistas de desporto, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na quinta-feira.

A distinção surgiu num dia em que Abel se tornou o treinador do Brasileirão há mais tempo no campeonato, entre os treinadores dos clubes participantes na prova. Só era superado, até quinta-feira, por Mauricio Barbieri, do Red Bull Bragantino, cuja saída foi confirmada pelo clube na última noite.

Abel está no Palmeiras desde outubro de 2020 e tinha apenas menos dois meses de Palmeiras do que Barbieri tinha de Bragantino.

Quanto aos prémios anunciados pela CBF, o Palmeiras domina, tendo Gustavo Scarpa sido eleito o melhor jogador e Endrick o jogador revelação. O emblema paulista tem ainda seis jogadores no onze ideal.

Nota ainda, na equipa ideal, para Pedro Raúl, avançado que passou pela equipa B do Vitória de Guimarães entre 2017 e 2019 e que se destacou este ano, com 26 golos em 50 jogos pelo Goiás.

O onze ideal:

Weverton (Palmeiras); Marcos Rocha (Palmeiras), Gustavo Gomez (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Joaquin Piquerez (Palmeiras); André (Fluminense), João Gomes (Flamengo); Gustavo Scarpa (Palmeiras), De Arrascaeta (Flamengo); German Cano (Fluminense), Pedro Raúl (Goiás).