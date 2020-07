O Fulham, onde joga o português Ivan Cavaleiro, garantiu esta quinta-feira o apuramento para a final do play-off do Championship e vai disputar a subida à Premier League de Inglaterra com o Brentford. A equipa de Scott Parker perdeu por 2-1 em casa, mas valeu-se do triunfo da primeira mão para seguir para o jogo decisivo.

Com uma vantagem de 2-0 obtida no País de Gales, o Fulham viu o conforto da eliminatória diminuir logo ao minuto oito, quando Curtis Nelson inaugurou o marcador em Craven Cottage, a favor do Cardiff. Contudo, logo na jogada seguinte, Neeskens assinou o 1-1 aos nove minutos.

Tal como na primeira parte, o Cardiff entrou bem na segunda e Tomlin relançou ainda mais a eliminatória com o 1-2 no marcador, aos 47 minutos.

Ivan Cavaleiro esteve nas opções do treinador Scott Parker para jogo, não saiu do banco de suplentes, mas sorriu no final do encontro. Logo após o encontro, Parker reuniu a equipa numa roda no relvado, parecendo apelar à calma e seriedade para o grande jogo da próxima semana.

Na quarta-feira, o Brentford eliminou o Swansea. Desta forma, os The Bees ou os Cottagers vão acompanhar Leeds United e West Bromwich Albion, que garantiram a subida direta, ao principal escalão do futebol inglês.

A final joga-se no Estádio Wembley, em Londres, na próxima terça-feira (19h45).