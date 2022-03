A época 2021/2022 caminha para a fase das maiores decisões e praticamente todas as equipas conhecem a sensação de todos os resultados possíveis dentro de campo: vitória, empate e derrota. Porém, há ainda, em Portugal, 21 clubes que não sabem o que é perder nos respetivos campeonatos: é o plantel dos invencíveis.

O caso mais evidente está na elite no futebol português e é, claro está, o FC Porto. Os azuis e brancos, comandados por Sérgio Conceição, são mesmo os únicos, nos campeonatos nacionais, sem qualquer derrota na liga que disputam.

Na I Liga, II Liga, Liga 3 e Campeonato de Portugal, todos os restantes clubes já perderam pelo menos um encontro a contar para o campeonato. Ao fim de 26 jornadas, o FC Porto vai mantendo o registo de invencibilidade, que só encontra paralelismo nos campeonatos distritais.

E é nesses, do distrito de Braga até ao de Beja, passando pela Guarda ou pelo arquipélago dos Açores, que se encontram mais 20 clubes ainda invencíveis nos respetivos campeonatos.

Nos distritais, a Associação de Futebol de Braga é a ‘campeã’ nesta estatística, dado que ainda tem seis clubes filiados sem desaires nos campeonatos que disputam. As associações da Horta, de Santarém e de Viseu têm dois clubes cada neste lote e Algarve, Angra do Heroísmo, Beja, Bragança, Évora, Guarda, Leiria e Portalegre também têm resistentes neste plantel.

Nem sempre são falados, mas têm, já numa fase adiantada da época, o mérito de ainda terem a zeros o registo de derrotas no campeonato. Veja, na galeria associada, quem são estes invencíveis.

Nota: a análise do Maisfutebol neste artigo contempla todos os campeonatos oficiais em Portugal, desde a I Liga até aos distritais de cada associação, no escalão sénior masculino. As taças, nomeadamente a Taça de Portugal, Taça da Liga e as distritais, não são contempladas na análise.