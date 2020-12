A transferência de Walter do Internacional para o FC Porto, em 2010, está a ser investigada, revelaram os dragões esta quinta-feira.

Em comunicado no site oficial, a SAD portista demonstra «total disponibilidade para colaborar com a justiça».

Walter foi contratado em 2010 e esteve ligado ao clube azul e branco até 2018, embora só tenha estado no Dragão nas temporadas de 2010/11 e 2011/12.

O comunicado na íntegra do FC Porto:

«A FC Porto, Futebol, SAD vem esclarecer o seguinte:



Na manhã de hoje, foi solicitada a sua colaboração na recolha de elementos do envolvimento das empresas “Convida Investimentos Imobiliários e Turísticos SA” e “Pearl Design Holding Ltd” relativos à contratação do futebolista Walter Henrique Silva, em 2010.



Neste sentido, forneceu às autoridades os originais dos documentos solicitados.



A FC Porto, Futebol, SAD reafirma, mais uma vez, a sua total disponibilidade para colaborar com a Justiça.»