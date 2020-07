O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) julgou improcedente o recurso do Ministério Público (MP) em relação à absolvição do Benfica do castigo de um jogo à porta fechada imposto pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

De acordo com o acórdão, ao qual a Lusa teve acesso, o TRL julgou «improcedente o recurso interposto pelo MP» à absolvição das 14 contraordenações castigadas com um jogo à porta fechada e uma multa de 56 mil e 250 euros, pelo alegado apoio do clube a grupos organizados de adeptos não legalizados – No Name Boys e Diabos Vermelhos.

O Benfica tinha sido punido por apoiar de forma ilegal esses dois grupos, nomeadamente na colocação de tarjas e bandeiras em zonas específicas do Estádio da Luz, punição essa que foi absolvida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

O Ministério Público contestou essa decisão, mas o Tribunal da Relação de Lisboa voltou a dar razão às águias.

Segundo se pode ler no acórdão do TRL, «para o MP, em termos sucintos, o problema essencial» é a localização das referidas claques no estádio, bem como a presença de faixas, bandeiras, megafones e tambores.

«Mas, como se vê, fica assim, desde logo, agastado que tal ostentação seja um privilégio exclusivo dos tais grupos organizados de adeptos. Não é, pois, caso em que falte factualidade que o tribunal devesse e pudesse apurar e que não apurou. O que acontece é que julgou tais factos não provados e este é um domínio em que a presente Relação já não pode acudir», lê-se ainda.