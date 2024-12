Depois de dias com temperaturas pouco habituais em dezembro, o frio vai obrigar a retomar o uso de agasalhos bem quentes. Conforme informou o IPMA na tarde desta quinta-feira, uma massa polar e a intensificação do vento prometem agravar o «desconforto térmico».

Por isso, a «descida significativa de temperatura em Portugal continental» deverá fixar as mínimas abaixo dos 0ºC no interior Norte e Centro, e entre os 0 e 5ºC nas restantes regiões.

«A partir de sábado, e após a passagem de uma superfície frontal fria, uma massa de ar polar irá ser transportada desde latitudes mais elevadas (…). Terá fraca atividade, resultando em precipitação fraca a moderada nas regiões a norte do sistema Montejunto-Estrela, mas a descida de temperatura que se iniciará após a sua passagem, ao longo desse dia, será acentuada», lê-se na nota publicada pelo IPMA.

Desta forma, o próximo domingo será de «tempo seco e frio, com formação de geada no interior», com particular incidência no Norte e Centro. Quanto às temperaturas máximas, o termómetro só vai superar os 15ºC em algumas localidades da faixa costeira, não ultrapassando os 10ºC nas terras altas do interior Norte e Centro.

Por fim, o vento vai soprar mais forte no quadrante norte, sobretudo nas terras altas e na faixa costeira ocidental, regiões nas quais as rajadas podem atingir os 70km/h. Em suma, o «desconforto térmico» já sentido nesta quinta-feira promete agravar-se até ao princípio da próxima semana.