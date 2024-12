Um Natal com sol e pouco frio é a previsão apresentada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias em Portugal Continental.

Até ao Natal, o cenário promete ser de tempo seco com céu pouco nublado ou limpo. Em alguns locais, as temperaturas máximas podem subir até acima da média para a época do ano. Por isso, as máximas devem variar entre os 12 e os 17.ºC, sobretudo no litoral sul.

Aliás, a temperatura máxima na costa sul do Algarve pode alcançar os 20.ºC.

Em sentido oposto, no nordeste transmontano e na Beira Alta, as temperaturas máximas podem ser inferiores a 12.ºC. Por isso, para estas regiões estão previstas temperaturas mínimas a variar entre os 0 e os 4.ºC, o que vai promover a formação de geada.

Nestas regiões, a partir de dia 26, «é provável a formação de nebulosidade baixa, neblinas e nevoeiros», adianta o IPMA.

Por fim, a faixa costeira da região sul e o litoral da região de Lisboa vão contar com temperaturas mínimas entre os 7 e 10.°C.

Em relação ao vento, o IPMA indica que, até dia 25, vai soprar de fraco a moderado, predominando de nordeste, e soprando temporariamente forte nas terras altas.