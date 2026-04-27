O IPMA colocou 11 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo para esta terça-feira devido a aguaceiros, por vezes fortes, além de granizo e trovoada. Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo já nesta segunda-feira devido, até às 21h de terça-feira.

A estes três distritos juntam-se Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, também sob aviso amarelo entre o meio-dia e as 21h de terça-feira.

O aviso amarelo é o menos grave da escala de três.

O IPMA prevê aguaceiros e trovoada no Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas, vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas do Centro e Sul, e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11.ºC e os 17.ºC, enquanto as temperaturas máximas vão variar entre os 23.ºC e os 30.ºC.

