Em abril, águas mil: aviso amarelo para 11 distritos até ao fim de terça-feira
Granizo e trovoada juntam-se a aguaceiros em Portugal Continental
O IPMA colocou 11 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo para esta terça-feira devido a aguaceiros, por vezes fortes, além de granizo e trovoada. Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo já nesta segunda-feira devido, até às 21h de terça-feira.
A estes três distritos juntam-se Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, também sob aviso amarelo entre o meio-dia e as 21h de terça-feira.
O aviso amarelo é o menos grave da escala de três.
O IPMA prevê aguaceiros e trovoada no Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas, vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas do Centro e Sul, e pequena subida da temperatura máxima.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11.ºC e os 17.ºC, enquanto as temperaturas máximas vão variar entre os 23.ºC e os 30.ºC.
▶️ Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga entre as 12:00 de 27 de abril e as 21:00 de dia 28 de abril.
▶️ Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre entre as 12:00 e as 21:00 de dia 28 de abril.