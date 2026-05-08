Seis distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo – entre esta sexta-feira e sábado – devido a precipitação, por vezes forte, além de trovoada. Segundo o IPMA,os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa e Beja vão estar sob aviso amarelo por causa da chuva entre as 21h desta sexta-feira e o meio-dia de sábado.

Por sua vez, Leiria, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 6h e 15h de sábado.

O IPMA também emitiu aviso amarelo para Faro, Setúbal, Lisboa e Beja entre as 3h e as 9h de sábado por causa do vento forte, com rajadas até 75km/h, em especial no litoral.

A previsão aponta para céu em geral muito nublado no continente, com ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes no sul. Está prevista também intensificação do vento no litoral e terras altas a partir da tarde desta sexta-feira.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7.ºC (Guarda) e os 13.ºC (Aveiro), e as máximas entre os 13.ºC (Guarda) e os 22.ºC (Santarém, Leiria, Évora e Beja).

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA aponta a céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte na vertente sul e terras altas. As rajadas vão evoluir de moderado para forte no quadrante oeste, soprando até 95km/h.

No Funchal e no Porto Santo, as temperaturas vão variar entre os 14 e os 21.ºC.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades.