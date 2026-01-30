O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um período prolongado de chuva na próxima semana em todo o território continental, mas sobretudo no norte e centro. De acordo com o meteorologista Nuno Lopes, a partir de domingo deverá chover todos os dias.

«Temos previsões que indicam que vamos ter mais de 160 milímetros (160 litros por metro quadrado) distribuídos ao longo da semana na parte norte do território, mas também a parte sul será afetada. O que se espera é uma semana muito chuvosa», disse esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Em todo o caso, Nuno Lopes garante que não se prevê algo como a depressão Kristin. Além da chuva, o IPMA prevê agitação marítima forte, com queda de neve e alguns episódios de vento «pontualmente forte».

O Governo decretou situação de calamidade para cerca de 60 municípios, em vigor entre a meia-noite de quarta-feira até e as 23:59 de domingo.