Ed Sheeran é oficialmente um acionista minoritário do Ipswich Town, anunciou esta quinta-feira o clube da Premier League.

«O Ipswich Town pode anunciar hoje (quinta-feira) que Ed Sheeran adquiriu uma participação minoritária do clube de futebol. Ed, um fã de longa data, que é o patrocinador da camisa principal da equipa masculina e feminina desde 2021, adquiriu as ações por meio da Gamechanger 20 Ltd», pode ler-se no comunicado oficial.

Segundo o clube, o famoso cantor britânico adquiriu cerca de 1,4 por cento do recém-promovido à primeira divisão inglesa.

Conhecido adepto do Ipswich Town, cidade onde nasceu, Ed Sheeran vai ter direito a um camarote privado no Portman Road, mas não vai fazer parte do conselho do clube.

«O sonho de qualquer fã de futebol é ser dono do clube que apoia. Sinto-me muito grato por esta oportunidade», referiu o artista.

📰 Ipswich Town is proud to announce that Ed Sheeran has acquired a minority stake in the Football Club.



Ed, a lifelong fan who has been the front of shirt sponsor for the Men’s and Women’s teams since 2021, has acquired his shares through Gamechanger 20 Ltd.