Amir Nasr Azadani foi condenado esta segunda-feira a 26 anos de prisão no Irão, após ter sido acusado pelo tribunal revolucionário de ter assassinado três elementos das forças de segurança durante os protestos que se registam há vários meses no país.

Além do futebolista de 26 anos, outros três cidadãos foram igualmente acusados de participarem no crime, em novembro de 2022. Dois foram condenados à morte, o terceiro a dois anos de cadeia.

Refira-se, de resto, que a imprensa estrangeira chegou a noticiar que Azadani havia sido condenado à morte, algo que motivou fortes críticas da comunidade futebolística em todo o mundo, sobretudo por parte de associações de futebolistas.

De acordo com agências de notícias iranianas, o defesa foi condenado a 16 anos de prisão por cumplicidade no assassinato dos três milicianos (basijis), mais cinco anos de cadeia por participação em protesto e dois anos por pertencer, segundo o tribunal do Irão, a grupos ilegais que «perturbam a ordem pública».