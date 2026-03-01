O Líder Supremo do Irão morreu na vaga de ataques conduzida por Estados Unidos e Israel.

A informação foi confirmada pelo regime iraniano, já na madrugada deste domingo, após ter sido inicialmente avançada pelo primeiro-ministro israelita e pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O corpo do aiatola Ali Khamenei foi encontrado na sequência dos bombardeamentos ao Irão, que vitimou também a filha e um neto do líder supremo do país.

O Líder Supremo do Irão estava no seu complexo em Teerão, um dos locais atingidos nas primeiras horas da operação militar conjunta levada a cabo por norte-americanos e israelitas.

