Irão
Há 1h e 44min
Irão confirma: morreu o aiatola Ali Khamenei
Líder Supremo foi vitimado por vaga de ataques conduzida por Estados Unidos e Israel
O Líder Supremo do Irão morreu na vaga de ataques conduzida por Estados Unidos e Israel.
A informação foi confirmada pelo regime iraniano, já na madrugada deste domingo, após ter sido inicialmente avançada pelo primeiro-ministro israelita e pelo presidente norte-americano Donald Trump.
O corpo do aiatola Ali Khamenei foi encontrado na sequência dos bombardeamentos ao Irão, que vitimou também a filha e um neto do líder supremo do país.
O Líder Supremo do Irão estava no seu complexo em Teerão, um dos locais atingidos nas primeiras horas da operação militar conjunta levada a cabo por norte-americanos e israelitas.
