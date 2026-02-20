Chegou ao fim a segunda aventura de Ricardo Sá Pinto enquanto treinador da equipa principal do Esteghlal Tehran.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube do Irão confirmou a saída do treinador português, muito por culpa da eliminação das competições asiáticas, que «gerou insatisfação» nos adeptos. Na mesma nota, o clube agradece os serviços de Sá Pinto e refere que a escolha do novo técnico será anunciada em breve.

Na segunda passagem pelo comando técnico do clube, após o primeiro teste em 2022/23, Sá Pinto sai com dez vitórias em 29 jogos e deixa o Esteghlal no quinto lugar do campeonato, a três pontos da liderança.

Leia aqui o comunicado do Esteghlal Tehran: