Munir El-Haddadi, que atua no Esteghlal, juntou-se ao grupo de pessoas que fugiu do Irão nas últimas horas e revelou este domingo que já se encontra em segurança na Turquia, na sequência do conflito que começou no último sábado.

O internacional marroquino que pertence ao antigo clube treinado por Ricardo Sá Pinto, partilhou uma mensagem nas redes sociais a explicar os momentos de tensão vividos e a operação de evacuação.

«Quero agradecer todas as mensagens e a preocupação com a minha situação no Irão. Ontem, a intenção era sair do país de avião, mas acabámos por ser evacuados do avião e não pudemos descolar», escreveu.

Perante a impossibilidade de abandonar o país por via aérea, o clube organizou uma alternativa por estrada, que permitiu ao jogador deixar o território iraniano em segurança.

«O clube disponibilizou-me um carro para poder sair do país por estrada e, graças a isso, consegui cruzar a fronteira sem problemas», explicou.

Munir El-Haddadi confirmou que já se encontra fora de perigo e que deverá regressar em breve a Espanha.

«Neste momento estou a salvo na Turquia e nas próximas horas chegarei a Espanha. Obrigado a todos pelo carinho», concluiu.

De recordar, Munir El-Haddadi fez toda a formação no Barcelona e praticamente toda a carreira enquanto profissional em Espanha, tendo saído para o Irão na presente temporada.

O jogador de 30 anos junta-se assim ao grupo de atletas e profissionais que procuraram sair do país após o agravar da situação de segurança.