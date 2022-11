Carlos Queiroz, selecionador do Irão, não poupou elogios aos seus jogadores, depois da vitória sobre o País de Gales (2-0), em jogo da segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022. O treinador português recordou que a equipa persa vinha de uma derrota pesada diante da Inglaterra (2-6), além dos difíceis problemas que o país atravessa a nível interno, com muita contestação nas ruas.

«Os jogadores estiveram brilhantes. Quando jogas um bom futebol, como hoje, mereces ganhar. Não tenho palavras para mostrar o meu agradecimento a estes atletas. Vêm de uma situação difícil e hoje demonstraram que são uma grande equipa», destacou o selecionador do Irão no final do jogo do Grupo B.

Uma vitória que mantém o Irão na luta pelos oitavos de final. «Jogámos bem e não mudámos nada, em relação ao último jogo. Eles focaram-se apenas em jogar, sem medo, e expressaram tudo o que sabem. Agradeço aos nossos adeptos que nos apoiaram. Eles também merecem esta vitória. Queríamos dar-lhes esta alegria, felicidade e orgulho. Fechámos a ferida da derrota frente a Inglaterra», destacou ainda o técnico português.

Em sentido contrário, Robert Page, selecionador do País de Gales, não gostou da atuação da sua equipa que, na primeira jornada, já tinha empatado com os Estados Unidos (1-1).

«A nossa prestação antes do cartão vermelho [ao guarda-redes Hennessey] não foi aceitável. Esperávamos estar num melhor nível nesta partida, mas não estivemos nem perto da prestação que sabemos e podemos fazer, e que já o fizemos em jogos anteriores. Assumo a responsabilidade, mas a expulsão não nos ajudou. Nessa altura já tínhamos cinco avançados em campo, não estávamos a ser uma equipa defensiva», destacou também no final do jogo.