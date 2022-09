Mehdi Taremi e alguns companheiros da seleção iraniana de futebol assumiram uma posição de luto nas redes sociais.

Numa altura em que decorrem protestos no país devido à morte de Mahsa Amini, jovem que estava à guarda da polícia por não usar corretamente o hijab, o avançado do FC Porto, assim como Sardar Azmoun e Vahid Amiri, alteraram as respetivas fotos de perfil para um fundo todo preto.

Já Karim Ansarifard optou por colocar uma foto do mapa do Irão todo a preto.

A seleção do Irão, orientada por Carlos Queiroz, empatou esta terça-feira frente ao Senegal, num encontro particular de preparação para o Mundial 2022. Taremi foi titular.