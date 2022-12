O jogador iraniano Amir Nasr-Azadani foi acusado de «traição» no Irão e foi condenado à morte depois de ter participado numa manifestação a contestar a morte de Mahsa Amini. Várias personalidades do futebol já exigiram a libertação do jovem jogador, incluindo a FIFPro, o sindicato de jogadores profissionais, que se manifestou «chocado» com a sentença.

O jogador de 26 anos está incluído num grupo de nove réus, entre os quais está também o ator Hossein Mohammadi, que foram acusados da morte de três polícias, no decorrer da manifestação do passado dia 25 de novembro a favor dos direitos das mulheres.

Amir foi detido dois dias após a manifestação e, além da morte dos três agentes da autoridade, é também acusado de pertencer a um «grupo armado e organizado que tem a intenção de atacar a República Islâmica do Irão».

Além disso, o tribunal acusa o jovem jogador de integrar um «gangue que atua com a intenção de afetar a segurança do país e da sociedade».

A agência italiana ANSA diz mesmo que a execução da terrível sentença estará «iminente».

Amir Nasr-Azadani começou a carreira de futebolista em 2015, no Rah Ahan SSC, mas depois jogou sucessivamente no Tractor Club, Omid Razakan e, já na última temporada, no Iranjavan FC.

Várias personalidades do futebol persa, como Ali Karimi, Alireza Beiranvand, Masoud Shojaei e Mehdi Mahdavikia, já vieram a público exigir a libertação de Azadani.

O sindicato FIFPro também emitiu um comunicado no qual se manifesta «chocado» com as notícias, exigindo a anulação imediata da sentença.