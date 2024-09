O antigo avançado do FC Porto Mehdi Taremi tomou uma posição (corajosa) contra o regime vigente no Irão para criticar alguns cântigos dirigidos contra a seleção iraniana. O avançado comentou a situação depois do Irão-Quirguistão, ganho pela equipa de Taremi, em jogo de qualificação para o Mundial 2026.

Durante o jogo, alguns adeptos terão chamado «bisharaf» aos jogadores, um insulto em farsi, língua falada predominantemente no Irão, que quer dizer «pessoa sem honra». Taremi não se conteve:

«Disseram-me para não dizer nada, mas bisharaf é uma palavra rude. Não nos podemos chamar bisharaf uns aos outros. Foram outras pessoas que fizeram coisas ao país. Como é que o facto de sermos bisharaf é da nossa responsabilidade? Somos responsáveis por estas coisas que estão a acontecer ao país para sermos bisharaf?», indagou o avançado.

«Sei que a situação económica é difícil para todas as pessoas. Também temos queixas contra a realidade que existe. A situação tem de melhorar. (...) Esta pressão que se exerce sobre as pessoas comuns, é natural que elas desabafem algures. Mas não a este nível. Nós também temos família. Somos iguais a vós. Não estamos separados de vós. Todos nós amamos este país. Todos queremos que este país seja bem sucedido em todos os domínios», garantiu ainda.

«A culpa não é nossa. Nem eu, nem pessoas mil vezes maiores do que eu, podemos mudar as coisas. Nem celebridades, nem atletas, nem actores, nem sei quem mais: a culpa não é nossa. Está nas mãos de outras pessoas», terminou Mehdi.

Entre abril e maio deste ano, a taxa de inflação do Irão fixou-se em 37%. Bastante elevada, apesar de estar em decréscimo. O Irão tem um regime teocrático, governado por um Supremo Líder, o aiatola Ali Khamenei, desde 1989.