Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foi titular e fez uma assistência, esta quinta-feira, na seleção do Irão que goleou o Turquemenistão, em Teerão, por 4-0, em jogo da terceira jornada do Grupo E da fase de qualificação asiática para o Mundial 2026.

Desta vez, Taremi ficou em branco, mas esteve muito ativo no ataque e acabou por fazer a assistência para o quarto golo. A seleção persa chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com o central Kanami a abrir o marcador aos 10 minutos e Azmoun a ampliar a vantagem três minutos depois.

Logo a abrir a segunda parte, Kanami voltou a marcar, aos 48 minutos, antes de Taremi fazer a assistência para Mohebi fazer o 4-0. Já em tempo de compensação, Norafkan fixou o resultado final em 5-0.

Com este triunfo, o Irão segue na liderança do Grupo E, com 7 pontos, tantos como o Uzbequistão, enquanto Hong Kong e Turquemenistão somam apenas um.

A assistência de Taremi: