O futebolista do FC Porto, Mehdi Taremi, voltou a mostrar preocupação com o que se passa no seu país, o Irão, alertando para «acontecimentos amargos» em escolas iranianas, que foram noticiados ao longo dos últimos dias.

«Os acontecimentos amargos que aconteceram em várias escolas femininas feriram o coração da comunidade e todos estão preocupados com os seus filhos. O pedido das pessoas e das famílias dos alunos é que qualquer corrente envolvida nessas ações desumanas seja identificada antes que mais crianças sejam prejudicadas», pode ler-se, numa mensagem do avançado, através da rede social Twitter, ao início desta tarde.

Taremi não clarifica sobre a situação nas escolas, mas nos últimos dias, as autoridades do Irão estão a investigar o envenenamento de centenas de raparigas estudantes, alegadamente por «vingança» depois de participações em protestos contra a obrigatoriedade do uso de hijab e pela morte de Mahsa Amini. Como noticia a CNN Portugal, algumas das vítimas precisaram mesmo de tratamento hospitalar.

Os ataques atingiram pelo menos cerca de 30 escolas. O membro da comissão de saúde do parlamento, Homayoun Sameyah Najafabadi, confirmou a intencionalidade dos envenenamentos, a maioria registados na cidade sagrada de Qom.