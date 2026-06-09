Os adeptos do Irão viram os seus bilhetes para os jogos do Mundial serem cancelados a poucos dias do início da competição, confirmou esta terça-feira a Federação de Futebol do Irão (FFIRI).

A federação iraniana teria direito a oito por cento dos bilhetes para os jogos da seleção, que foram retirados pelos Estados Unidos da América. Esta decisão afeta os adeptos que já tinham feito os planos de viagem para acompanhar a seleção no Mundial. O processo de venda dos bilhetes já estava, inclusive, em curso.

O Estados Unidos e o Irão, recorde-se, estão no meio de um conflito, porém, foi garantida a participação do Irão no Mundial com algumas regras.

A equipa iraniana chegou este domingo a Tijuana, no México, onde será o quartel-general para o Mundial.Tem apenas autorização para entrar nos EUA para treinos e jogos, sem poder pernoitar. Ficam, portanto, obrigados a regressar ao México no final de cada jogo nos Estados Unidos.

Este problema com os bilhetes dos adeptos é mais uma questão que surge para resolver – sem que os Estados Unidos ou a FIFA se tenham pronunciado até então sobre o caso.

O Mundial, recorde-se, é organizado entre Estados Unidos, México e Canadá e arranca no dia 11 de junho. O Irão – que integra o grupo G juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia – faz a estreia no dia 15 frente à Bélgica em Los Angeles. Todos os jogos da fase de grupos do Irão decorrem nos Estados Unidos.